حذر مكتب حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية” في مدينة هامبورج الألمانية، من مظاهرات مناهضة لقمة الدول العشرين تنظمها عناصر يسارية متطرفة، ولا سيما مظاهرة “أهلا بكم في الجحيم”.

وقال رئيس المكتب تورستن فوس السبت: “هيئة حماية الدستور ليست ضد التجمهر، على العكس، لكننا ننوه بوضوح تام إلى أن هناك فعاليات من تنظيم عناصر يسارية متطرفة تتبنى توجهات عنيفة، ولا ينبغي لأنصار الديمقراطية المشاركة فيها”.

وأشار فوس بالتحديد إلى فعاليات من جماعة “البناء الأحمر في هامبورج” أو العناصر اليسارية المستقلة، موضحا أنه لا ينبغي التعاون مع تلك الجماعات بوجه عام أيا كان وجه هذا التعاون، وأضاف: “أقول بكل وضوح: هؤلاء متطرفون يستغلون لأسباب تكتيكة قضايا شعبية لاستمالة ديمقراطيين مهتمين بها أيضا”.

وبحسب بيانات هيئة حماية الدستور، يوجد في هامبورج 1100 شخص ينتمون إلى التيار اليساري المتطرف، من بينهم نحو 650 شخصا لديهم استعداد للقيام بأعمال عنف.

وفي إشارة إلى المظاهرات المخطط لتنظيمها ضد قمة العشرين المقرر عقدها يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري، قال فوس إن العناصر اليسارية المستقلة ستكون وراء مظاهرة “أهلا بكم في الجحيم” المقررة في السادس من الشهر الجاري، موضحا أنه من المنتظر أن يشارك في تلك التظاهرة نحو 8 آلاف شخص، ومشيرا إلى أنه من المتوقع مشاركة نفس العناصر في “المخيم المناهض للرأسمالية” المقرر إقامته قبيل القمة.