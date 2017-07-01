نفى مصدر مسئول ما تردد عن وفاة المرشد السابق لتنظيم الإخوان الإرهابي مهدى عاكف، داخل محبسه بمستشفى المنيل الجامعى.

وأكد المصدر المسئول - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - أن الخبر عار تماما عن الصحة، مشيرا الى أن عاكف مازال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وكانت وزارة الداخلية قد وافقت - في يناير الماضى - على نقل المرشد السابق لتنظيم الإخوان الإرهابي مهدى عاكف من محبسه بمنطقة سجون طره، الى مستشفى المنيل الجامعى، بناء على طلب أسرته.

تجدر الإشارة إلى أن عاكف - البالغ من العمر 89 عاما - محبوسا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث مكتب الإرشاد” عام 2013، والتي وقعت فيها اشتباكات بين أنصار تنظيم الاخوان الارهابى، والمتظاهرين ضد قمع التنظيم، قبل أشهر من ثورة 30 يونيو.