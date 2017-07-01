وافقت منظمة العمل الدولية بجنيف، علي تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر بشكل تجريبي فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجاري وحتى ديسمبر من العام الحالي، تمهيدا لتوسيع نطاق البرنامج بعد هذه الفترة في شركات وقطاعات أخري.

وأكدت المنظمة، أن الموافقة علي برنامج العمل الأفضل جاءت اعترافا منها بالتقدم المحرز، وثقة في التزام الحكومة المصرية باستكمال الإجراءات والخطوات التي تهيئ الظروف المواتية لذلك.

جاء ذلك في رسالة موجه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، من ديبوراه جرين فيلد نائب المدير العام للسياسات بمنظمة العمل الدولية .

وأكد فيلد دعم منظمة العمل الدولية لاهتمامات الحكومة في تعزيز العمل اللائق في مصر بطريقة موحدة، مقدرا المبادرات التي تم اتخاذها حتى الأن لتحقيق هذا الهدف.

واستعرض نائب المدير العام للسياسات في رسالته للوزير ما قامت به المنظمة من إرسال بعثتين فنيتين خلال شهري مارس ومايو 2017 بشأن برنامج العمل الأفضل في شهر مارس مايو 2017 ، قامتا بتحديد الاحتياجات الفنية المطلوبة لانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل .

من جانبه، أكد سعفان أن موافقة المنظمة علي برنامج العمل الأفضل جاء نتاج عمل وخطوات جادة من الحكومة المصرية متمثلة في وزارات القوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي والاستثمار، والخارجية، والبعثة الدائمة لمصر بجنيف، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحرص الجميع علي أن يتم الإنجاز السريع للبرنامج في وقت قصير .

وأوضح أن الحكومة المصرية أحالت خلال الأشهر الماضية مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية العمالية بعد إجراء حوار اجتماعي موسع عليهما، وتم مراجعتهما من مجلس الدولة وأحيلا الى مجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإحالته الى الجلسة العامة وبدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية .