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القوات العراقية تحرر حي باب الحديد وسوق الأربعاء في الموصل
القوات العراقية

القوات العراقية تحرر حي باب الحديد وسوق الأربعاء في الموصل

2017-07-01 14:05:39
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تمكنت القوات العراقية اليوم السبت، من تحرير حي “باب الحديد” و”سوق الأربعاء” في المدينة القديمة للموصل.

وأفادت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية بأن قوات الجيش فرضت سيطرتها على الجسر الحديدي في المدينة.

وكانت قيادة عمليات “قادمون يانينوى” قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - سيطرة القوات الأمنية على مستشفى “ابن سينا”، و”مصرف الدم والطب الذري” في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، بالإضافة إلى تحرير “حي الشفاء” شمال المدينة القديمة للموصل.

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