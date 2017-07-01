توصل علماء أمريكيون إلى أن ما تتمتع به الشيكولاتة من مضادات الأكسدة “الفلافانول” الشهيرة تعمل على تعزيز الوظيفة المعرفية لخلايا المخ في غضون ساعات قليلة من الاستهلاك.

كما توصلوا إلى أن التناول المنتظم، على المدى الطويل لمضادات الأكسدة قد يحمي ضد التدهور المعرفي.

ويعد مركب “الفلافانولس” المضاد للأكسدة من المركبات الطبيعية المتواجدة في عدد من النباتات من بينها الكاكاو، وتتواجد فيه بكميات وفيرة، لما يتمتع به من خاصية لحماية الخلايا من التلف الناجم عن الإجهاد التأكسدي، والعمل على تحسين وظائف الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم المرتفع.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى وجود علاقة بين تناول مضادات الأكسدة “فلافونول” المتواجدة في الكاكاو وتحسين الوظيفة المعرفية، مع الشيكولاتة الداكنة بصفة خاصة.

وفي هذه الدراسة، سعى الباحثون في جامعة (نيويورك) إلى البحث بصورة أعمق في فوائد تناول الشيكولاتة على وظائف المخ خاصة المعرفية منها.

وكشفت الدراسة النقاب عن وجود صلة بين استهلاك الفلافونول وحدوث تحسينات فورية في الذاكرة العاملة، فعلى سبيل المثال : حددت إحدى الدراسات تحسينات في مستوى الذاكرة العاملة بين البالغين بعد ساعتين فقط من استهلاك 773 ملليجراما من “الفلافانول”.