أعرب أحمد حسام “ميدو” عن خشيته من عدم قدرة محمد صلاح لاعب كرة القدم المصري المنضم حديثا لنادي “ليفربول” الإنجليزي من التأقلم في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أن طبيعية الدوري الإنجليزي مختلف تماما عن نظيره الإيطالي.

وقال المحترف السابق بناديي “روما” و”توتنهام” من خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “أون سبورت” الفضائية، “أنا متأكد أن صلاح سيحصل على فرص وأوقات كافية لإثبات نفسه، ولكني خايف عليه من طبيعة الدوري الإنجليزي المختلف تماما عن الدوري الإيطالي”، مؤكدا أن “الاعتماد على السرعة ميأكلش عيش في انجلترا”.

وأوضح أن كل المدافعين في الدوري الإنجليزي يتمتعون بالسرعة على عكس الدوري الإيطالي الذي يفتقر مدافعيه للسرعة، مطالبا من محمد صلاح الاعتماد على مهارات و”أسلحة” مختلفة للنجاح بالدوري الإنجليزي.

وجدير بالذكر، أن محمد صلاح قد أنتقل إلى صفوف “ليفربول” قادما من “روما” الإيطالي بقيمة 42 مليون يورو.

ويعتبر صلاح أغلي لاعب في تاريخ انتقالات الناديين، كما يعد أيضا أغلى لاعب أفريقي وعربي.