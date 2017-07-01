بدأ العدد التنازلي لجائزة الشاعر العربي الكبير محمد عفيفي مطر التي يطلقها أتيليه العرب للثقافة والفنون – جاليري ضي.

و انتهت بالفعل أعمال لجنة فرز الجائزة من اختيار ثلاثين شاعرا وشاعرة من بين مائة شاعرا وشاعرة تقدموا للمسابقة التي تقام للشعراء العرب تحت الاربعين سنة .

وقال هشام قنديل رئيس مجلس ادرة مؤسسة اتيليه العرب للثقافة والفنون أن الأعمال المختارة تعرض الان علي لجنة تحكيم المسابقة المكونة من كبار الشعراء العرب لاختيار الثلاثة فائزين بجوائز المسابقة التي تبلغ مائة ألف جنيه وستعلن الجوائز في شهر أغسطس من خلال حفل كبير ينظمه الاتيليه يصحبه أمسية شعرية ونقدية وموسيقية عن الشاعر ومعرضا خاصا للفنانين التشكيليين العرب .

ويتكون مجلس أمناء الجائزة من نخبة من الشعراء والنقاد العرب وهم الناقد أ. ابراهيم فتحي و الناقد د. محمد عبد المطلب والناقد د. شاكر عبد الحميد و الشاعر العراقي صلاح فائق والناقدة العراقية د. فريال غزوي والناقدد. محمود الربيعي و الشاعر والناقد العراقي حاتم الصكر و الناقد د. محمد بدوي والشاعر والمترجم محمد عيد ابراهيم والشاعر جمال القصاص و الناقد د. شوكت المصري .

وتشكلت لجنة الجائزة من :

د. شاكر عبد الحميد والشاعر جمال القصاص والشاعر محمد عيد ابراهيم ود. شوكت المصري والشاعر محمد حربي ، و د. محمد هشام قنديل مدير اتيليه العرب .

و يتم نشر الأعمال الفائزة بطباعة لائقة بهم وباسم صاحب الجائزة.

واوضح هشام قنديل أنه سيقتصر الحال في الدورة الأولى على الشعراء الشباب والشعر فقط، لكننا سنمد بساط الجائزة إلى النقد حيث تخصص جائزة لأهم دراسة في نقد الشعر، يتم تخصيص جائزة تكريمية لشاعر من أي فئة عمرية عن مجمل أعماله في الدورات المقبلة .