أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن “الميكروباص” خدمة مسعرة، مشيرا إلى أن زيادة سعر تعريفة الركوب تتراوح ما بين 25 إلى 50 قرش وفقا لمسافة الخطوط.

وأشار يعقوب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، إلى أن زيادة أسعار “الميكروباصات” جاءت وفقا لدراسات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

وشدد على ضرورة أن يقوم المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات رفع الأسعار عشوائيا أو البيع بسعر أكبر من السعر المعلن، من خلال الخط الساخن “19588” أو تطبيقات الهواتف الذكية، مؤكدا أن الجهاز على تنسيق تام مع الجهات المختلفة للإخطار بأي مخالفات.

وشدد على ضرورة اصدار “قانون حماية المستهلك” الجديد لضبط واستقرار الأسواق، مؤكدا أن الجهاز تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب.