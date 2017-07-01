الرجل الذي لديه أبناء من الإناث يكون أكثر حساسية في تعامله مع السيدات

أوضحت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في جامعة /هارفارد/ أن الرجال الذين لديهم أبناء من الإناث يكونون أكثر حساسية في تعاملاتهم مع زملائهم في العمل من النساء وأكثر ميلا إلى تكليفهن بمسئوليات في العمل.

وأظهرت الدراسة أن المستثمرين من الرجال الذين لديهم أبناء من الإناث يكونون أكثر من غيرهم من الرجال في تعيين النساء في شركاتهم.