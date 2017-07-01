استغل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فرصة تمضيته عطلة عائلية في أندونيسيا، ليزور المنزل الذي أمضى فيه طفولته في جاكرتا، والتقى أيضا الرئيس الأندونيسي.

وبادر باراك أوباما الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو أمام الصحفيين بعبارة “أبا كابار؟” (كيف الحال؟ باللغة الأندونيسية) خلال لقاء جمعهما في القصر الرئاسي في ضاحية جاكرتا.

وأمضى أوباما خلال طفولته 4 سنوات في جاكرتا حتى عام 1970، إذ كانت والدته متزوجة من إندونيسي.

ويحظى أوباما بشعبية كبيرة في أندونيسيا، حيث وضع تمثال برونزي يبلغ ارتفاعه مترين في باحة مدرسته السابقة، ويظهر تمثال “باري الصغير” كما كان يسميه زملاء الدراسة في إندونيسيا مرتديا سروالا قصيرا وقميصا قطنيا ويحمل في يده فراشة.

ويلقي أوباما، اليوم السبت، خطابًا مكرسًا للتعددية والتسامح خلال ندوة للشتات الأندونيسي.