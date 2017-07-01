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مقتل وإصابة 12 شخصا إثر انفجار بشرق أفغانستان
الشرطة الافغانية

مقتل وإصابة 12 شخصا إثر انفجار بشرق أفغانستان

2017-07-01 13:32:57
أ ش أ

أعلن مسئولون أفغان اليوم السبت مقتل وإصابة 12 شخصا على الأقل، جراء مرور مركبة على عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، في إقليم “نانجرهار” في شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، عن بيان صادر من مكتب حاكم الإقليم قوله، إن انفجار العبوة الناسفة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

ويلقي المسئولون باللائمة على مسلحي تنظيم “داعش”، وذلك لاتباعهم طريقة زرع العبوات الناسفة لاستهداف المدنيين ومسئولي الجيش والشرطة في أفغانستان، بالرغم من عدم إعلان التنظيم مسئوليته عن هذا التفجير حتى الآن.

ويقوم مسلحو حركة “طالبان” أيضا بزراعة العبوات الناسفة لاستهداف مسئولي الحكومة وعناصر الجيش والشرطة، إلا أن أغلب العبوات الناسفة التي يتم زرعها، تصيب وتقتل المدنيين.

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