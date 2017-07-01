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وزير التعليم العالي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال امتحانات اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال امتحانات اختبارات القدرات بالكليات

2017-07-01 13:33:45
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وجه الدكتور خالدعبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور يوسف راشد القائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات فى خطاب رسمى اليوم السبت بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات من لجان القطاع .
و قال وزير التعليم العالي - فى تصريح له اليوم السبت - إن اللجنة تختص بالرقابة والمتابعة لضمان عدم وجود مجاملات وتوافر الشفافية والمصداقية فى اختبارات القدرات بالكليات التى يتطلب الالتحاق بها ذلك.
كما طالب رؤساء الجامعات بضرورة تشديد الرقابة والجدية والمتابعة اللازمة فى إجراء اختبارات القدرات لتخرج فى جو من الشفافية وعدم المحاباة مع الالتزام بأن تكون الرسوم المحصلة من الطلاب لا تزيد على العام الماضى.
يشار إلى أن اختبارات القدرات تضم كليات التربية الرياضية -الفنون الجميلة -الفنون التطبيقية -التربية الفنية-التربية الموسيقية.

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