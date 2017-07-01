قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار معتز خفاجي ، تأجيل محاكمة 14 إرهابيا ، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل ، في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.

وجاء قرار التأجيل كطلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على أوراق القضية ، وسماع شهود الإثبات.

وأودع المتهمون قفص الاتهام ، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة ” قرار الاتهام” مستعرضا فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون ، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.

وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بقرار الاتهام الذي تلاه ممثل النيابة العامة ، فأنكروا ارتكابهم لأي من الجرائم التي ذكرتها النيابة.

وطالب الدفاع المحكمة بالتأجيل حتى يتسنى الاطلاع والاستعداد وسماع الشهود.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرها المستشار هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القضية 12 متهما محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، ومتهمين إثنين هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن 3 من بين المتهمين في القضية ، التحقوا بصفوف مقاتلي تنظيم (داعش) الإرهابي داخل سوريا ، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات ، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر ، حيث تم إلقاء القبض على متهمين إثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية ، وجميعهم يعتنقون أفكارا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ،

ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة ، والإعداد لتولي عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد ، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابي وفرت الدعم المالي لعناصره في سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ، وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة في مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الالكتروني (لاين) تفاديا للرصد الأمني.

وأشارت التحقيقات إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم ، بتدريب المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات ، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.

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وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة ، بغية استهدافها بعمليات عدائية ، ومن بينها نقطة شرطة المعادي الجديدة ، ومجمع لبيع المواد الغذائية تابع للقوات المسلحة في مدينة السلام ، ومحطات غاز وكهرباء بالعبور ، وبعض المنشآت الاقتصادية ، ومحال لبيع المصاغ الذهبية مملوكة لمواطنين مسيحيين بسوق النيل ومساكن اسبيكو ومساكن العبد بمدينة السلام، ومجمع بنوك كارفور بالعبور، ومكتب بريد كفر الشرفا بالمرج، وفندقي هيلتون وموفنبيك بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر ، وغرف الغاز الطبيعي بمدينة نصر ، ومكتب بريد العبور ، إلى جانب رصد عدد من أمناء الشرطة بقسم شرطة السلام والخدمات الأمنية على القسم، ورصد أمين شرطة مكلف بتأمين أحد البنوك بجوار نادي الشمس.

وشملت قائمة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم ، 6 أسلحة نارية آلية ، و 531 طلقة آلي ، و10 خزائن ، وفرد خرطوش ، وبندقية خرطوش ، و 50 طلقة خرطوش ، و 6 أقنعة رأس ، ومسدس 9 مللي ،و 15 طلقة ، وخنجرا.

وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها “وصية” لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم بـ (الأخوة) داعيا إياهم فيها بألا يتركوا حقه عند من وصفهم بـ “الظلمة القتلة أعداء الدين وأن يكملوا المسيرة دفاعا عن الدين ثأرا للعرض ووقوفا أمام القتلة الفسدة”.

كما تضمنت الأوراق التنظيمية “مفكرة” مقسمة إلى عدة أجزاء تتضمن التأصيل الشرعي لما أطلقوا عليه “فرضية قتل المشركين وكل معاد للدين ، والتأكيد على أن الإرهاب فرض والاغتيال سنة”.. وجزء ثان يتضمن دروسا في التكتيك العسكري وخطط الاغتيال والاختطاف ، وتعريف الاغتيال لديهم بأنه عملية جهادية منظمة تستهدف قتل شخصيات ورموز مهمة في الدولة أطلق عليهم “المعادون للإسلام من السياسيين والأمنيين والعسكريين” .

واشتملت الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين تعريف الاختطاف على أنه مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من أجل السيطرة على هدف ما عنوة أو مباغتة أو بطريق الخداع ، وتقسيم الاختطاف إلى قسم عقائدي بتصفية “كل معاد للإسلام” وقسم اقتصادي والذي يستهدف طلب الفدية لتمويل الحركة الجهادية وعملياتها.. موضحة أن عمليات الاختطاف والاغتيال ” تظهر القوة الأمنية والعسكرية بالضعف وعدم سيطرة الدولة على مقاليد الأمور”.. وذلك بحسب ما ورد بالأوراق التنظيمية المضبوطة.

كما تضمنت الأوراق التنظيمية للمتهمين جوانب تتعلق بكيفية الاستطلاع ورصد الأهداف المستهدفة وآليات جمع المعلومات والشروط الواجبة في المستهدف بالاختطاف أو الاغتيال وفي مقدمتها “أن يكون كافرا ومباح الدم” ..

وأساليب وتقنيات الخطف وكيفية اختيار المنفذين وضرورة أن تكون العناصر المنفذة تتمتع باللياقة البدنية والقتالية والسرعة والتحلي بالشجاعة والإقدام والحس الجهادي واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في إخضاع الهدف.

وجاء بالأوراق المضبوطة أن عمليات الاغتيال يكون تنفيذها باستخدام التفجير أو القنص عن بعد باستعمال المسدسات التي تحمل كواتم صوت أو باستخدام قذائف صاروخية.. كما تناولت الأوراق سرعة تنفيذ المهمات وكيفية الانسحاب وتحديد خطوط السير الآمنة في عمليات الاختطاف والابتعاد عن أماكن تواجد القدرات الأمنية.

وتضمنت الأوراق التنظيمية جزءا يتعلق بأساليب التنكر في إطار تنفيذ العمليات العدائية ، وجزءا عن التحركات الميدانية وكيفية استعمال الأرض في تنفيذ المهمات ومهارات المقاتلين في الميادين أثناء تنفيذ عمليات الاختطاف أو الاغتيال ، وكيفية التحرك بالسلاح والقتال في المناطق المفتوحة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة ، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتنفيذ أغراضها بالتحالقهم بتنظيم (داعش) بسوريا.

وتضمنت أوراق التحقيقات اعترافات لعدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ومن بينها اعتراف إثنين من المتهمين بالالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية وأن عودتهم إلى مصر كانت لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ، بالإضافة إلى ما عثر عليه محققو النيابة العامة من أوراق تنظيمية لدى تفتيش المقر التنظيمي للمتهمين.