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الداخلية الأسبانية تعتقل سوريا للاشتباه في قتاله بصفوف "داعش"
عناصر من الشرطة الاسبانية

الداخلية الأسبانية تعتقل سوريا للاشتباه في قتاله بصفوف "داعش"

2017-07-01 13:28:07
أ ش أ

اعتقلت الداخلية الأسبانية اليوم السبت رجلا سوري الأصل يحمل الجنسية الدنماركية في جنوب البلاد، للاشتباه في قتاله بصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وذكرت الداخلية الإسبانية - في بيان نقلته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن الرجل “المولود في سوريا والدنماركي الجنسية قاتل على ما يبدو خلال عامين على الأقل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بسوريا”، مشيرة إلى أن الحرس المدني قام بتوقيفه.

وأضاف البيان أن المحققين يقومون بتحليل التجهيزات التي تم ضبطها لتوضيح “نوايا” المشتبه به، والاتصالات التي قد يكون أجراها بناء على إذن المحكمة الوطنية المكلفة بقضايا الإرهاب”.

وكانت أسبانيا قد أوقفت - في 21 يونيو الماضي - ثلاثة مغاربة في مدريد يشتبه بأن أحدهم من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

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