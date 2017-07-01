أرسل 111 حزبا وناشطا سياسيا وحقوقيا وصحفيا إيرانيا، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يؤيدون فيها تصريحاته بشأن تغيير النظام في طهران بالطرق السلمية، مشيرين إلى أن الإيرانيين يتطلعون إلى تحقيق وطن حر وديمقراطي.

وقال الموقعون في الرسالة، وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم السبت” إن الإيرانيين طالبوا خلال احتجاجاتهم العارمة في العام 2009، والتي تزامنت مع فترة رئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، بالديمقراطية واحترام معايير حقوق الإنسان، ووصول صوتهم للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنهم فقدوا الأمل بعد أن تجاهلهم العالم، فتعرضوا بعد ذلك إلى القمع الشديد من جانب نظام الجمهورية الإيرانية”.

وأضاف الموقعون،” إن المواطنين الإيرانيين يعانون منذ أربعة عقود من نظام إيران، إذ اضطر الملايين منهم لترك بلدهم واللجوء إلى الخارج، وتم إعدام الآلاف أمام الملأ، كما أن هناك الآلاف يقبعون في السجون”.

وشدد الموقعون على أن النظام الإيراني لا يزال يطور في برامجه الصاروخية الباليستية، ويستمر في دعم المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان تيلرسون، قد صرح أثناء شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس بأن السياسة الأمريكية حيال إيران تقضي “بدحر هيمنتها، واحتواء قدرتها على تطوير أسلحة نووية، ودعم عناصر داخل إيران من أجل انتقال سلمي للنظام”.