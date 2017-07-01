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الأمين العام «الغرف التجارية»: ارتفاع أسعار الحروقات لا تؤثر على المواد الغذائية
الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية
الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

الأمين العام «الغرف التجارية»: ارتفاع أسعار الحروقات لا تؤثر على المواد الغذائية

2017-07-01 13:55:08
محيط- خالد الريس

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تأثير زيادة أسعار البترولية والمحروقات محدود على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية لن تزيد عن 1,3 % حيث ستقوم الشركات بتخفيض هامش ربحها – على حد قوله.
واعتبر عز الدين من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم السبت، دعم المواد البترولية بأنه ليس عادلا، وقال: “الشخص قائد السيارة 6 سلندر بيحصل على دعم محروقات مساوي لدعم 200 شخص يستقلون الأوتوبيس”.
وأشار إلى أنه الاتحاد يقوم بعمل مراكز لوجيستية لتخفيض عدد مرات النقل وحلقات التداول لتخفيض الأسعار بالتعاون مع وزارة التموين.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية يوم الخميس الماضي بعد خفض حجم الدعم.

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