وصل رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الامريكي روجر ويكر اليوم /السبت/ إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد كبير، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا والملفات المشترك بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب .

وكان في استقبال الوفد - بمطار القاهرة - السفير الأمريكي بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية.

