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رئيس لجنة السياسة والأمن بالنواب الأمريكي يصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام
روجر ويكر

رئيس لجنة السياسة والأمن بالنواب الأمريكي يصل القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام

2017-07-01 13:20:03
أ ش أ

وصل رئيس لجنة السياسة والأمن بمجلس النواب الامريكي روجر ويكر اليوم /السبت/ إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد كبير، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا والملفات المشترك بين البلدين، وسبل مكافحة الإرهاب .
وكان في استقبال الوفد - بمطار القاهرة - السفير الأمريكي بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية.

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