الرئيس الجزائري يؤكد حرصه على العمل لتوثيق علاقات التضامن بين بلاده وبورندي

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرصه على العمل من أجل توثيق علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلاده وبورندي.

ونوه بوتفليقة - في برقية تهنئة إلى نظيره البورندي بيير نكورونزيزا بمناسبة العيد الوطني لبلاده - بجودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التي تجمع البلدين، مؤكدا الحرص على العمل على توثيقها لفائدة الشعبين الشقيقين.