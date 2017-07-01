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الرئيس الجزائري يؤكد حرصه على العمل لتوثيق علاقات التضامن بين بلاده وبورندي
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري يؤكد حرصه على العمل لتوثيق علاقات التضامن بين بلاده وبورندي

2017-07-01 13:13:51
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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرصه على العمل من أجل توثيق علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلاده وبورندي.

ونوه بوتفليقة - في برقية تهنئة إلى نظيره البورندي بيير نكورونزيزا بمناسبة العيد الوطني لبلاده - بجودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التي تجمع البلدين، مؤكدا الحرص على العمل على توثيقها لفائدة الشعبين الشقيقين.

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