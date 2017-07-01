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التحالف العربي يستهدف مواقع المليشيات بمحافظتي صنعاء ومأرب
التحالف العربي ـ الحوثيين ـ قصف ـ صنعاء

التحالف العربي يستهدف مواقع المليشيات بمحافظتي صنعاء ومأرب

2017-07-01 13:08:30
أ ش أ

نفذت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، عدة غارات على مواقع ميليشيات الحوثيين وصالح بمحيط مطار العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية يمنية - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية: “إن غارة استهدفت محيط مطار صنعاء الدولي، فيما استهدفت غارتان منطقة صرف شمال العاصمة، وسط تحليق مكثف لطيران التحالف.
وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي جددت غاراتها الجوية مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي وصالح في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب”.

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