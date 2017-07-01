قتل 10 من مسلحي تنظيم ‏‏”داعش” في إقليم “جوزجان” بشمال أفغانستان في غارة جوية شنتها مقاتلات قوات التحالف الدولي هناك.

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ونقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية، اليوم السبت، عن مسئولين أمنيين قولهم، إن الغارة التي شنتها مقاتلات القوات الأجنبية بقيادة الولايات ‏المتحدة، أسفرت عن مقتل 10 مسلحين، من بينهم خمسة من قيادات التنظيم في الإقليم.

وقال المسئولون، إن من بين القتلى زعيم التنظيم في الإقليم الملا عبد الأحد.‏

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة مقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا تابعين لتنظيم “داعش”، في غارة جوية في إقليم “نانجارهار” في شرق البلاد.

وتأتي الغارات الجوية المكثفة، في إطار عملية محاربة تنظيم “داعش”، للقضاء على أي تواجد للتنظيم في أفغانستان، كما تقدم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان الدعم للقوات الأفغانية خلال العمليات، ويشمل الدعم بشكل أساسي تنفيذ غارات جوية.