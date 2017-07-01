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جلسة مصالحة بين جوزيه والحضري خلال حفل فرح أبنة أحمد ناجي
عصام الحضري
عصام الحضري

جلسة مصالحة بين جوزيه والحضري خلال حفل فرح أبنة أحمد ناجي

2017-07-01 13:13:49
متابعات

ألتقى حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم عصام الحضري ومانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي “الأهلي” في لقائهما الأول منذ الخلافات التي نشبت بينهما الفترة الماضية خلال حفل زفاف أبنة أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالمنتخب.
وتداول بعض نشطاء المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي صور لـ”الحضري وجوزيه” وهما يتحدثان ويمازحان بعضهما البعض أثناء الحفل، مما أعتبرها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها مصالحة.
وكانت وسائل الإعلام قد شهدت تصريحات هجومية بين عصام الحضري ومانويل جوزيه حيث تحدثا عن خلافاتهما أثناء عملهما سويا بالنادي الأهلي.

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

عصام الحضري ومانويل جوزيه أثناء حفل الزفاف

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