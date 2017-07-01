أعلنت الشرطة في باكستان احتراق ناقلة نفط بعد انقلابها على الطريق السريع قرب بلدة “قاضي أحمد” في “نواب شاه”، وذلك بعد نحو أسبوع من وقوع حادث مماثل أودى بحياة 192 شخصا.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم السبت عن مسئول بالشرطة قوله إن الناقلة كانت تحمل أكثر من 1000 لتر من البنزين، مضيفا أن الناقلة اشتعلت وأن فرق الإطفاء لم تصل بعد إلى موقع الحادث ، فيما طوقت قوات الشرطة موقع الحادث.

جدير بالذكر أن كارثة مماثلة وقعت الأحد الماضي بإقليم البنجاب الباكستانى بعد أن فقد سائق شاحنة وقود السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها وتسرب الوقود إلى الطريق

وتدافع المواطنين للحصول على كميات منه، حيث تردد أن أحد الاشخاص اشعل سيجارة أدت إلى محاصرة النيران للضحايا.