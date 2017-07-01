غادر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، البلاد اليوم، في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.

ولم تكشف وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وجهة الشيخ خليفة.

وظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد الماضي، وهو يستقبل حكام الإمارات والمهنئين بمناسبة عيد الفطر، في الظهور الأول له منذ ثلاث سنوات.