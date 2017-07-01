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رئيس الإمارات يغادر أبوظبي في زيارة خاصة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الإمارات يغادر أبوظبي في زيارة خاصة

2017-07-01 13:00:53
متابعات

غادر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، البلاد اليوم، في زيارة خاصة إلى خارج الدولة.

ولم تكشف وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وجهة الشيخ خليفة.

وظهر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأحد الماضي، وهو يستقبل حكام الإمارات والمهنئين بمناسبة عيد الفطر، في الظهور الأول له منذ ثلاث سنوات.

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