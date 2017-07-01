رأت مجلة أمريكية أن الأزمة الخليجية ستحتدم، وأن الدول الأربع المقاطعة لقطر “مصر، السعودية، الإمارات، البحرين” تبدي عزما لا يلين رغم ضغط الولايات المتحدة.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” بحسب “سبوتنيك”: “إن الأمور في منطقة الخليج تسير نحو الأسوأ بسبب استحالة الاستجابة للشروط المطروحة لحل الأزمة القطرية الخليجية”.

وكانت أربع دول عربية فرضت مقاطعة على قطر، قدمت قائمة مطالب وشروط من شأن الاستجابة لها أن تنهي الأزمة القطرية.

وقالت المجلة الأمريكية: “إن الدول الأربع التي قدمت قائمة المطالب لا تتوقع حلا سريعا بل تتوقع نزاعا طويلا مع جارها الخليجي|.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن تلبية الشروط المطروحة من شأنها أن تحبط جهود قطر لإنشاء “قوة ناعمة” في المنطقة، ولهذا لا يمكن أن تلبيها قطر.

وعبرت المجلة عن شكوكها في إمكانية أن تتطور حملة الضغوط على قطر إلى حملة عسكرية لعدة أسباب من أبرزها وجود القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، ولكنها تتوقع تصعيدا حتى تعليق العضوية القطرية في مجلس التعاون الخليجي.