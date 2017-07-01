رست حاملة طائرات أمريكية قبالة الساحل الإسرائيلي في ميناء حيفا صباح اليوم السبت لأول مرة منذ 17 عاما.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن حاملة الطائرات “جورج إتش دبليو بوش” رست على بعد 4 كيلومترات من ميناء حيفا نظرا لأنها كبيرة جدا على دخول الميناء .

وأوضحت الصحيفة أن سفن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية كانت ترسو فى الميناء.. وشهدت المدينة وصول آلاف البحارة سنويا الأمر الذى كان يساهم بشكل كبير في اقتصادها.. وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 توقفت السفن الأمريكية عن زيارة الميناء الإسرائيلي وفي 2007 وصلت سفن أمريكية الى ميناء حيفا لكن لم يشهد الميناء أى زيارة من السفن حاملات الطائرات منذ 17 عاما.

وتحمل السفينة الأمريكية نحو 80 طائرة حربية على متنها بجانب مروحيات ومدافع لحماية السفينة ويعمل عليها نحو 5700 شخص بينهم 2500 من القوات الجوية الأمريكية والباقين بحارة السفينة.