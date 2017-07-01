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فيديوهات صلاح تتخطى المليون مشاهدة على «اليوتيوب»
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

فيديوهات صلاح تتخطى المليون مشاهدة على «اليوتيوب»

2017-07-01 12:43:19
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تخطت الفيديوهات الثلاثة الأولى لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح في القناة الرسمية لنادي “ليفربول” الانجليزي  على موقع “يوتيوب”، نسبة المليون مشاهدة.
وكان نادي “ليفربول” قد نشر 3 مقاطع فيديوهات للاعب المصري تتضمن “برومو” تعريفي للاعب والذ حاز على نسبة مشاهدة 320,967 ألف مشاهدة و”لقاء صحفي معه” حاز على 165,681 ألف مشاهدة و”اجراءات الكشف الطبي ومؤتمر التوقيع” والتي حازت على 518,208 ألف مشاهدة.
وجدير بالذكر، أن محمد صلاح قد أنتقل إلى صفوف “ليفربول” قادما من “روما” الإيطالي بقيمة 42 مليون يورو.
ويعتبر صلاح أغلي لاعب في تاريخ انتقالات الناديين، كما يعد أيضا أغلى لاعب أفريقي وعربي.

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