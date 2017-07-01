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رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي

2017-07-01 12:37:56

أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم : القاضى/ مجدى محمود طه أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسا لهيئة قضايا الدولة والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد وأكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور.
واشار إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

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