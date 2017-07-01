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السيسي يمنح الرؤساء السابقين للهيئات القضائية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
الرئيس عبدالفتاح السيسي - سجادة خريطة مصر

السيسي يمنح الرؤساء السابقين للهيئات القضائية وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

2017-07-01 12:36:02
أ ش أ

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /السبت/ وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيراً إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالاً يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيداً بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

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