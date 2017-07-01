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"التعليم" تعتمد العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بنسبة نجاح 8ر86 %
الدكتور رضا حجازي

"التعليم" تعتمد العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة بنسبة نجاح 8ر86 %

2017-07-01 12:39:38
ا ش ا

اعتمد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي اليوم نتيجة العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق لشهادة الثانوية العامة، وبلغت نسبة النجاح 86.8%، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق (2015 / 2016) نسبة 94.01% .

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن عدد أوراق العينة 10 آلاف و835 كراسة امتحان، وبلغ عدد الناجحين 9 آلاف و401 طالبا بينما بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 361 طالبا من إجمالي عدد طلاب العينة، وحصل ألفان و57 طالبا على شريحة من 90% إلى أقل من 100%، وذلك بنسبة تبلغ 21.88% من إجمالي العينة.

وأضاف البيان أن 1933 طالبا حصلوا على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وذلك بنسبة تبلغ 20.56% من إجمالي العينة، بينما حصل 1816 طالبا على شريحة من 70% إلى أقل من 80%، وذلك بنسبة تبلغ 19.32% من إجمالي العينة.

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