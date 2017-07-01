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وزارة التعليم تعتمد العينة العشوائية لمادة الاستاتيكا للثانوية العامة بنسبة نجاح (84,8%)
طلاب ـ الثانوية العامة‎

وزارة التعليم تعتمد العينة العشوائية لمادة الاستاتيكا للثانوية العامة بنسبة نجاح (84,8%)

2017-07-01 12:39:13
ا ش ا

اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة ، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” ، والتي أدى طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016 / 2017 امتحانات الدور الأول فيها يوم الخميس الموافق 22 يونيو الماضى.

وقالت الوزارة - فى بيان لها اليوم - إن عدد أوراق العينة بلغت 4 الاف و593 كراسة امتحان ، بينما بلغ عدد الناجحين 3 الاف و896 طالبا / طالبة ، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (84,8%) ، بينما سجلت خلال امتحانات العام السابق 2015 / 2016 نسبة (85,8%) ، وبلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 261 طالبا / طالبة من إجمالي عدد طلاب العينة .

وحصل 958 طالبا / طالبة على شريحة من (90%) إلى أقل من (100%) ، وذلك بنسبة تبلغ (24.59%) من إجمالي العينة ، وحصل 821 طالبا / طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) ، بنسبة تبلغ (21.07%) من إجمالي العينة ، بينما حصل 724 طالبا / طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18.58%) من إجمالي العينة.

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