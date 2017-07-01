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"الدفاع الروسية": رصد 15 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية
قوات امريكية في سوريا

"الدفاع الروسية": رصد 15 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2017-07-01 12:52:27
أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية -التركية المشتركة رصد 15 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا ، خلال الـ 24 الماضية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان لوزارة الدفاع الروسية القول: “إنه تم رصد 8 خروقات للهدنة، شهدت منطقة ريف دمشق 6 انتهاكات، وواحدة في اللاذقية، وواحدة في حماة”.

وأشار البيان إلى أن الجانب التركي رصد 7 انتهاكات، منها اثنان في ريف دمشق، وآخران في درعا، ومثلهما في حمص، وواحدة في القنيطرة، مضيفا أن غالبية حالات إطلاق النار العشوائي رصدت في مناطق تخضع لسيطرة تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيين.

وأكد البيان استمرار المفاوضات مع فصائل مسلحة في أرياف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة وإدلب بشأن انضمامها إلى الهدنة في سوريا، مشيرا إلى أن 228 مجموعة مسلحة أعلنت انضمامها إلى نظام وقف إطلاق النار.

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