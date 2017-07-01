أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن المحافظة انتهت من تعليق اللافتات بمواقف السرفيس بالتعريفة الجديدة لكل خط ، وتم إلزام كافة السائقين بوضع ملصقات ( استيكرز ) على واجهة السيارة بالتعريفة المقررة وخط السير من بداية الخط وحتى نهايته.

وقال الدالى - فى تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط اليوم - إنه سيتم تشديد الرقابة على كافة مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعى عن طريق الادارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس بالمحافظة ، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أى سائق لا يلتزم بالتعريفة الجديدة.

وأضاف الدالى أنه قام اليوم بجولة مفاجئة على عدد من مواقف السرفيس والنقل الجماعى بالمحافظة لمراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى اقرتها المحافظة أمس بعد زيادة اسعار الوقود شملت موقف العامل الاول بامبابة وميدان الكيت

كات وميدان الجيزة وميدان المنيب .

وناشد المحافظ المواطنين بالابلاغ فورا عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة.

