وصف محمد فوزي المصور الصحفي والمتهم في القضية المعروفة باسم “خلية الماريوت”، تجربته السابقة بقناة “الجزيرة” الفضائية على مدار 12 سنة منذ 2004 بـ”أنها كلها شقاء”.

وأكد فوزي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم السبت، أنه قبيل عمله كان يتوقع أن “الجزيرة” قناة محترفة ولكنه اكتشف أنه أمام “خدعة كبيرة”، موضحا أنه تقدم باستقالته عقب التحاقه بالعمل بأسبوع. .

وأشار إلى ان العاملين بصالة التحرير في “الجزيرة” يتأمرون على بعض الموظفين والعاملين ويحملون الحقد والكره تجاه مصر، مضيفا أنهم قد حاولوا التآمر عليه لأنه مصري.

وأوضح أن “الجزيرة” كانت ممنوعة من المشاهدة في قطر حتى بداية الألفينات، مؤكدا أنها لا تعرض أراء المعارضين القطريين.

وأعلن أن معايير اختيار العاملين بـ”الجزيرة” هو ابداء فروض الولاء والطاعة لجماعة الإخوان المسلمين وحركة “حماس”، مضيفا أنه قد تقدم باستقالته من “الجزيرة” يوم 28 يناير 2011 اعتراضا على التغطية الإعلامية لمظاهرات “جمعة الغضب”.

وطالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ”الأخ الأكبر” السماح له بالعودة إلى مصر، مؤكدا انه ظلم وأن عمله بـ”الجزيرة” لم يتطرق لمسائل تحريرية.