 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 12:32 مساءً
روابط سريعة
متهم بـ«خلية الماريوت»: استقلت من «الجزيرة» في 2011.. والرئيس «أخ كبير»
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

متهم بـ«خلية الماريوت»: استقلت من «الجزيرة» في 2011.. والرئيس «أخ كبير»

2017-07-01 12:17:19
محيط- خالد الريس

وصف محمد فوزي المصور الصحفي والمتهم في القضية المعروفة باسم “خلية الماريوت”، تجربته  السابقة بقناة “الجزيرة” الفضائية على مدار 12 سنة منذ 2004 بـ”أنها كلها شقاء”.
وأكد فوزي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم السبت،  أنه قبيل عمله كان  يتوقع أن “الجزيرة” قناة محترفة ولكنه اكتشف أنه أمام “خدعة كبيرة”، موضحا أنه تقدم باستقالته عقب التحاقه بالعمل بأسبوع. . 
وأشار إلى ان العاملين بصالة التحرير في “الجزيرة” يتأمرون على بعض الموظفين والعاملين ويحملون الحقد والكره تجاه مصر، مضيفا أنهم قد حاولوا التآمر عليه لأنه مصري.
وأوضح أن “الجزيرة” كانت ممنوعة من المشاهدة في قطر حتى بداية الألفينات، مؤكدا أنها  لا تعرض أراء المعارضين القطريين.
وأعلن أن معايير اختيار العاملين بـ”الجزيرة” هو ابداء فروض الولاء والطاعة لجماعة الإخوان المسلمين وحركة “حماس”، مضيفا أنه قد تقدم باستقالته من “الجزيرة” يوم 28 يناير 2011 اعتراضا على التغطية الإعلامية لمظاهرات “جمعة الغضب”.
وطالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ”الأخ الأكبر” السماح له بالعودة إلى مصر، مؤكدا انه ظلم وأن عمله بـ”الجزيرة” لم يتطرق لمسائل تحريرية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3