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بالفيديو.. اعتداء عنصري على مسلمات في حديقة بريطانية
الشرطة البريطانية ‎

بالفيديو.. اعتداء عنصري على مسلمات في حديقة بريطانية

2017-07-01 12:08:57
متابعات

اعتدى رجل عنصري على امرأة سودانية مسلمة في حديقة فلورنسا في مدينة أوكسفورد البريطانية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، فإن جمعية إكسفورد للمشردين تعتقد أن سبب الاعتداء الذي نشبت بعده اشتباكات بين الرجل وعدد من الفتيات السودانيات هو العنصرية.

وأكدت الشرطة البريطانية أن كلمات عنصرية ترددت أثناء المشاجرة، لافتة إلى إصابة شخص ونقله إلى المستشفى ومعالجة آخر بواسطة مسعفين في مكان الحادث.

ووفقًا للصحيفة، فإن الحادث وقع أول يوم عيد الفطر المبارك.

وقال شاهد عيان لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الحادث بدأ عندما صدم رجل امرأة مسلمة.

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