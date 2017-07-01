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شيماء سيف لـ"بوسي": بحبك أوى
شيماء سيف وبوسي

شيماء سيف لـ"بوسي": بحبك أوى

2017-07-01 12:05:24

نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها بموقع تبادل الصور “إنستجرام، صورة جمعتها  بنجمة الغناء الشعبى بوسى.

وعلقت شيماء على الصورة قائلة: “القمر، العسل، السكر بوسى، شكرا يا بسبوستى وبحبك أوى”.

وردت عليها الفنانة بوسى هى الأخرى بإعادة نشر نفس الصورة معلقة عليها: “والنبى أنتى اللى سكر، والله العظيم نورتينى النهاردة وانبسط أوى أنك كونتى موجودة أنتى وعريسك العسل ده، ربنا يخليكوا لبعض وبحبك”.

أحيت مساء أمس الجمعة نجمة الغناء الشعبى بوسى، أولى حفلات موسم الصيف فى الساحل الشمالى، وشاركتها الحفل الراقصة مايا مغربى.

شيماء سيف وبوسي

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