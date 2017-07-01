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كازاخستان تنفي نيتها إرسال قوات إلى سوريا
قوات سوريا الديمقراطية ‎

كازاخستان تنفي نيتها إرسال قوات إلى سوريا

2017-07-01 12:17:09
أ ش أ

نفت وزارة الدفاع في كازاخستان اليوم السبت، نيتها إرسال قوات إلى سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع الكازاخستانية ـ حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية ـ أن “الجواب على الاقتراح الروسي بشأن إرسال قوات كازاخستانية إلى سوريا، يتمثل فيما أعلنته وزارة الخارجية في البلاد في تعليق رسمي حول هذه المسألة، ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان تتبنى ذات الموقف”.

وكانت وزارة الخارجية في كازاخستان قد أعلنت - في 23 يونيو الماضي - أن أستانا لا تجري أي مفاوضات حول إرسال قواتها إلى سوريا.

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