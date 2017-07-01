كشفت الإمارات عن أدلة جديدة على دعم قطر لجماعات إرهابية.

وقال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، إن دول الخليج لديها وفرة من الأدلة بشأن تورط قطر في دعم الإرهاب.

وأوضح غباش قائلًا: “لدينا وفرة من الأدلة، ولكن دول الخليج اختارت عدم نشرها”، وذلك حسبما ذكرت «العربية».

وتابع: “أعتقد أن الناس يتساءلون لماذا لا تخرج المزيد من الأدلة، لكن آثار تلك الأدلة ستكون خطرة جدًا، وقمنا بإصدار قائمة بالأسماء، ولكن هناك المزيد من الأسماء، والمزيد من المنظّمات، والمزيد من الأدلة والتسجيلات التي تثبت الروابط بين الحكومة القطرية والمنظّمات المتطرفة”.

وأضاف سفير الإمارات في رورسيا أن دولًا مثل بريطانيا عليها أن تختار إما أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو الدولة شبه الجزيرة الصغيرة، في إشارة إلى قطر، ولكن ليس كليهما، كما وصف الأموال القطرية المستثمرة في بريطانيا بـ”الملوثة بالدماء”.

وأكد غباش قائلا: “ستضطرون إلى الاختيار بين الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع دولة ذات أجندة متطرفة، أو الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع الأشخاص الذين يرغبون في بناء شرق أوسط يحظى بقبول”.

وأشار إلى أن الأموال التي تُدرّها الأصول القطرية في بريطانيا ذهبت مباشرة لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي هددت الغرب، مضيفًا أن “استثمارات قطر تدر عوائد في بلدكم تذهب إلى مجموعات متطرفة في ليبيا والعراق وسوريا”.

يذكر أن 5 مصارف بريطانية أوقفت العمل الجمعة بالريـال القطري، وهي ” تيسكو وباركليز ولويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس”.