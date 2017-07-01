في أدلة جديدة..الإمارات تؤكد دعم قطر للإرهاب2017-07-01 12:04:40
كشفت الإمارات عن أدلة جديدة على دعم قطر لجماعات إرهابية.
وقال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، إن دول الخليج لديها وفرة من الأدلة بشأن تورط قطر في دعم الإرهاب.
وأوضح غباش قائلًا: “لدينا وفرة من الأدلة، ولكن دول الخليج اختارت عدم نشرها”، وذلك حسبما ذكرت «العربية».
وتابع: “أعتقد أن الناس يتساءلون لماذا لا تخرج المزيد من الأدلة، لكن آثار تلك الأدلة ستكون خطرة جدًا، وقمنا بإصدار قائمة بالأسماء، ولكن هناك المزيد من الأسماء، والمزيد من المنظّمات، والمزيد من الأدلة والتسجيلات التي تثبت الروابط بين الحكومة القطرية والمنظّمات المتطرفة”.
وأضاف سفير الإمارات في رورسيا أن دولًا مثل بريطانيا عليها أن تختار إما أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو الدولة شبه الجزيرة الصغيرة، في إشارة إلى قطر، ولكن ليس كليهما، كما وصف الأموال القطرية المستثمرة في بريطانيا بـ”الملوثة بالدماء”.
وأكد غباش قائلا: “ستضطرون إلى الاختيار بين الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع دولة ذات أجندة متطرفة، أو الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع الأشخاص الذين يرغبون في بناء شرق أوسط يحظى بقبول”.
وأشار إلى أن الأموال التي تُدرّها الأصول القطرية في بريطانيا ذهبت مباشرة لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي هددت الغرب، مضيفًا أن “استثمارات قطر تدر عوائد في بلدكم تذهب إلى مجموعات متطرفة في ليبيا والعراق وسوريا”.
يذكر أن 5 مصارف بريطانية أوقفت العمل الجمعة بالريـال القطري، وهي ” تيسكو وباركليز ولويدز وبنك أوف سكوتلاند وهاليفاكس”.
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ ...
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما،…Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
-
سامح عبدالعزيز: يجب تنمية المشاريع متناهية الصغر
علق المخرج سامح عبد العزيز على الأوضاع الحالية للبلاد، وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: “تحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح حتى يتعافى جسد الوطن .. ...Sat, 01 Jul 2017 08:48:20 GMT
-
شاهد.. ماذا فعلت ساندي احتجاجا على غلاء الوقود؟
نشرت المطربة ساندي صورة لها عبر صفحتها على “انستجرام” وهى داخل إحدى محطات الوقود، وظهرت فى الصورة وهى تحاول شرب البنزين. وعلقت “ساندي”، “لا ده احنا نشربه بقى”، ...Sat, 01 Jul 2017 08:29:37 GMT
-
السيسي يوجه بسرعة بناء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الجديدة
أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:52:45 GMT
-
مصالحة ليبية إسرائيلية في اليونانSat, 01 Jul 2017 08:10:55 GMT
-
ارتفاع عدد المصارف الإنجليزية المقاطعة للريال القطري
انضم مصرف “باركليز” الشهير ومصرف تيسكو، إلى المصارف البريطانية الثلاثة التي أوقفت عمليات شراء الريال القطري بسبب انخفاض قيمته، على خلفية أزمة قطر ودول الخليج. ...Sat, 01 Jul 2017 08:10:54 GMT
-
اليوم.. حكيم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أغنية "على وضعك"
يعقد الفنان حكيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، لإطلاق أحدث أغنياته “على وضعك”، وللحديث عن تصوير الأغنية الذي تم خارج مصر، وذلك بفندق فور سيزون بجاردن سيتي، في ...Sat, 01 Jul 2017 08:15:27 GMT
-
الزمالك يخوض التدريبات النهائية استعدادا لـ«كابس يونايتد»
يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم التدريبات النهائية استعدادا لمباراته أمام “كابس يونايتد” الزيمبابوي غدا الأحد. ومن المقرر، أن يخوض نادي ...Sat, 01 Jul 2017 08:16:46 GMT