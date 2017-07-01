قررت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر عن محكمة أسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين”، توأم الفنانة زينة له، إلى 22 يوليو الجاري.

يذكر أن محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بالتجمع الخامس كانت حددت يوم الخميس الماضى للنطق بحكمها فى الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر عن محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد أبو النصر، وعضوية المستشارين طارق شيخ العرب وهبة صلاح الدين، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين”، توأم الفنانة زينة، له، وبعد قرار رئيس الوزراء باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو قررت مد أجل النطق بالحكم.

كانت محكمة استئناف الأسرة قضت فى13 يناير 2016، بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا: إن “عز” و”زينة” تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها “نسرين” بالرحاب، والصور التى أكدت الفنانة أنه تم التقاطها فى شهر العسل والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الفنان، علاوة على رفض “عز” الخضوع إلى إجراء تحليل الـ“DNA” بسبب عدم وجود علاقة زوجية تربطه بالفنانة سواء رسمية أو عرفية.