 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 12:31 مساءً
روابط سريعة
مد أجل الحكم في استئناف أحمد عز على نسب توأم زينة
احمد عز - زينة

مد أجل الحكم في استئناف أحمد عز على نسب توأم زينة

2017-07-01 12:00:20

قررت محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر عن محكمة أسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين”، توأم الفنانة زينة له، إلى 22 يوليو الجاري.

يذكر أن محكمة استئناف اﻷسرة المنعقدة بالتجمع الخامس كانت حددت يوم الخميس الماضى للنطق بحكمها فى الطعن المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر عن محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار محمد أبو النصر، وعضوية المستشارين طارق شيخ العرب وهبة صلاح الدين، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين “عز الدين” و”زين الدين”، توأم الفنانة زينة، له، وبعد قرار رئيس الوزراء باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو قررت مد أجل النطق بالحكم.

كانت محكمة استئناف الأسرة قضت فى13 يناير 2016، بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا: إن “عز” و”زينة” تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها “نسرين” بالرحاب، والصور التى أكدت الفنانة أنه تم التقاطها فى شهر العسل والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الفنان، علاوة على رفض “عز” الخضوع إلى إجراء تحليل الـ“DNA” بسبب عدم وجود علاقة زوجية تربطه بالفنانة سواء رسمية أو عرفية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3