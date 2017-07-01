قال المستشار في الجيش الأمريكي العقيد بات ورك إن القوات الأمريكية تواصل تقديم الدعم والمشورة لنظيرتها العراقية، وذلك في معاركها ضد تنظيم داعش.

وقال ورك في تصريح لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت من بغداد “نحاول مساعدة العراقيين في مواجهتهم العسكرية ودعمهم في اتخاذ القرارات وفقا لرؤية مشتركة، وهو ما يتم تنفيذه على الأرض بهزيمة داعش”.

وأضاف أن هناك أشكالا عديدة من الدعم المقدم للعراق، منها التبادل الاستخباراتي والمعلوماتي بشأن تحركات العدو، بما يمكن من تحقيق التقدم الميداني.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل رايان ديلون أعلن أمس أن استكمال تحرير المدينة القديمة للموصل سيتم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي أصبح ضعيفا في كل مناطق العراق.