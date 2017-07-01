اليوم.. السعودية تبدأ تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة2017-07-01 11:56:34
تبدأ السعودية، اليوم السبت، تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من يوليو عام 2017 الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يوليو عام 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا.
ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال. وبحسب برنامج التوازن المالي في ما يخص تحصيل الرسوم من الوافدين والمرافقين له فإن المبالغ ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر، في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين، في حين حدد الأول من يناير موعدًا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول من يوليو) موعدًا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
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