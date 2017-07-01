إسرائيل تقرر استيعاب مياه الصرف الصحي الناتجة عن قطاع غزة2017-07-01 11:59:53
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن السلطات الإسرائيلية قررت مد خط أنابيب للصرف الصحي، من أجل استيعاب “مجاري” شمال قطاع غزة بدلاً من تصريفها في البحر المتوسط بسبب التلوث الكبير الذي يحدثه في شواطئ مدينة عسقلان شمال القطاع .
وقالت الصحيفة العبرية اليوم السبت: “إن سلطة المياه ورئيس بلدية سديروت وشعار هنيغف، قررت استيعاب مياه الصرف الصحي المصرفة في البحر المتوسط من بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، بواسطة مد أنابيب ضخمة لتصريف المجاري فيها وصولا (لإسرائيل)، لمعالجتها هناك والاستفادة منها بدلاً من تلوث مياه البحر والشاطئ.
وأوضحت أن هذا الاجراء جاء في أعقاب تقليص كميات الكهرباء لقطاع غزة، والذي أثّر على محطة معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، حيث أصبحت “المجاري” تتدفق إلى شواطئ (إسرائيل) وتسبب تلوثًا في المياه الجوفية.
وكان أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في الكونجرس قد أرسلوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسالة مشتركة طالبوه فيها بالعمل على إيجاد حل لمشكلة الصرف الصحي في قطاع غزة، نظرا لما تحمله من مخاطر على إسرائيل، وذلك عشية وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.
وبحسب الرسالة ، فإن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه بعد 12 شهرا لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في غزة ما لم يتم إيجاد حل لمشكلة تصريف المياه، وأن بعض المياه الملوثة غير المصرفة ستصل بالضرورة لشواطئ إسرائيل على البحر المتوسط، مما يعرض الإسرائيليين لمخاطر بيئية وصحية.
ووجدت الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن هذه المشكلة البيئية قد تكون لها تبعات أمنية خطيرة، مما دفع برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير البنى التحتية يوفال شتاينيتس للتوجه إلى أوساط دولية للعمل على حل هذه المشكلة المتفاقمة.
وسبق أن قال المدير الإسرائيلي لمشروع أصدقاء البيئة بالشرق الأوسط جدعون برومبيرج إن معالجة موضوع المياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين مصلحةٌ أساسية لإسرائيل، وإن أزمة مياه الصرف الصحي في غزة باتت قنبلة موقوتة ليس لمليون وثمانمائة ألف فلسطينيي فقط هناك، وإنما لقرابة مليون إسرائيلي أيضا، مما يتطلب المسارعة في حلها.
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ ...
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما،…Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
-
سامح عبدالعزيز: يجب تنمية المشاريع متناهية الصغر
علق المخرج سامح عبد العزيز على الأوضاع الحالية للبلاد، وكتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”: “تحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح حتى يتعافى جسد الوطن .. ...Sat, 01 Jul 2017 08:48:20 GMT
-
شاهد.. ماذا فعلت ساندي احتجاجا على غلاء الوقود؟
نشرت المطربة ساندي صورة لها عبر صفحتها على “انستجرام” وهى داخل إحدى محطات الوقود، وظهرت فى الصورة وهى تحاول شرب البنزين. وعلقت “ساندي”، “لا ده احنا نشربه بقى”، ...Sat, 01 Jul 2017 08:29:37 GMT
-
السيسي يوجه بسرعة بناء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الجديدة
أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:52:45 GMT
-
مصالحة ليبية إسرائيلية في اليونانSat, 01 Jul 2017 08:10:55 GMT
-
ارتفاع عدد المصارف الإنجليزية المقاطعة للريال القطري
انضم مصرف “باركليز” الشهير ومصرف تيسكو، إلى المصارف البريطانية الثلاثة التي أوقفت عمليات شراء الريال القطري بسبب انخفاض قيمته، على خلفية أزمة قطر ودول الخليج. ...Sat, 01 Jul 2017 08:10:54 GMT
-
اليوم.. حكيم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق أغنية "على وضعك"
يعقد الفنان حكيم مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، لإطلاق أحدث أغنياته “على وضعك”، وللحديث عن تصوير الأغنية الذي تم خارج مصر، وذلك بفندق فور سيزون بجاردن سيتي، في ...Sat, 01 Jul 2017 08:15:27 GMT
-
الزمالك يخوض التدريبات النهائية استعدادا لـ«كابس يونايتد»
يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم التدريبات النهائية استعدادا لمباراته أمام “كابس يونايتد” الزيمبابوي غدا الأحد. ومن المقرر، أن يخوض نادي ...Sat, 01 Jul 2017 08:16:46 GMT