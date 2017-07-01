بالفيديو..تعرف على أسعار الخضار والفاكهة بسوق الجملة اليوم

عرض برنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا مزودًا بالأرقام عن أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة، وذلك عن اليوم السبت 1/7/2017.

سجلت أسعار الخضراوات: “البروكلي 5 جنيهات للكيلو، الملوخية 3 جنيهات ونصف، الفلفل الألوان 14 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات “.

كما سجلت أسعار الفاكهة: “الجوافة 7 جنيهات، والتفاح الأمريكي 15 جنيها، واليوسفي 6 جنيهات، الرمان 10 جنيهات ، البرتقال البلدي 4 جنيهات”.