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بالفيديو.. رئيسة هونج كونج تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني
كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج تصافح الرئيس الصيني شي جين بينج

بالفيديو.. رئيسة هونج كونج تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني

2017-07-01 11:51:11
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عرضت فضائية «RT»، مراسم أداء اليمين، للرئيسة التنفيذية الجديدة ل‍هونج كونج كاري لام، أمام الرئيس الصيني شي جين بينج خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بمرور 20 عاما على عودتها للصين.

وصادق رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، على قرار تعيين كاري لام، بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت على هذا المنصب الأحد الماضي.



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