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غادة عبدالرازق تلغي تعليقات الجمهور بعد إزالتها الفيديو الفاضح
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق تلغي تعليقات الجمهور بعد إزالتها الفيديو الفاضح

2017-07-01 11:49:34

ألغت الفنانة غادة عبد الرازق، التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعد حملة هجوم شرسة تعرضت لها من الجمهور بسبب فيديو بث مباشر أجرته وأظهر جزءا من جسدها عاريا.

وفي السياق نفسه تقضي غادة إجازتها حاليا في جزر المالديف؛ حيث سافرت ثاني أيام عيد الفطر من أجل الاستجمام بعد فترة طويلة قضتها في تصوير مسلسلها «أرض جو» الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

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