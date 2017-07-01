شاهد.."أجرة الميكروباصات" بعد ارتفاع أسعار الوقود

عرض برنامج “8 الصبح” على فضائية “DMC”، تقريرًا تفصيليًا عن أسعار “أجرة الميكروباصات” بعد زيادة أسعار الوقود، التي تم إعلانها صباح الخميس الماضي.

تناول التقرير أسعار “الميكروباصات” والأتوبيسات كافة التي تنقل الركاب من وإلى القاهرة للمحافظات المختلفة، منها بنها والقاهرة والإسكندرية والمنيا والزقازيق والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج.