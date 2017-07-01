لعبة القدر جعلت نهاية هؤلاء الفنانين واحدة، لكن أعمالهم الفنية المميزة والمتألقة التي لا تزال حيّة إلى يومنا هذا.. تعرف على هؤلاء الفنانين في السطور التالية:

رمضان البرنس

تُوفى البرنس بعد حادث سير في مقتبل العمر، فلم يكن يبلغ من السن إلا 35 عامًا، و توفيت معه في الحادث زوجته وأولاده محمد وسلمى.

كانت بداية رمضان البرنس الفنية مغني في الأفراح والموالد بعد وفاة أبيه، وكان حظه كبيرًا عندما شاهده الملحن الشاعر، عبد العزيز أمين، أكبر ملحني الأغاني الشعبية وقتها الذي ساعده في بداية مشواره الاحترافي، وهو الشاعر الأوحد لكل أغاني رمضان البرنس.

و في النصف الأول من الثمانينيات، تقدم رمضان البرنس إلى الإذاعة ثم طرح أول ألبوم له في الأسواق بعنوان “عايزه إيه؟” وكان هذا الألبوم يتكون من 9 أغاني لعل أشهرها مواويل “يتيم الأم” و “ظلمت روحي” وأغنية “عايزه إيه؟”. وأعقب هذا الألبوم 12 آخرين، أشهرهم “ذكرياتي” والذي صدر سنة 1997 بمجموع 7 أغاني أشهرها أغنية “ارجعي” والتي أصدرت كذلك في شكل فيديو كليب وهو الوحيد لرمضان البرنس.

وله أيضًا ألبوم فريد بعنوان “مجانيش”، وما يجعل منه فريدًا كونه يشترك في مقدمة كل أغنية مع الفنان الرائع وصديقه الوفي المطرب محمد إلسويسي، وله أيضًا دويتو شهير مع المطربة شفيقة، وآخر أغنية كان سيؤديها هي أغنية “ساعة الغروب” التي كُتبت خصيصًا للبرنس ولكن الأقدار شاءت غير ذلك، وغناها مكانه صديقه السويسى .

محمد العجوز

توفي العجوز في عام 2010 في حادث سير مأساوي حيث اصطدمت سيارته بأحد أعمدة الإنارة على طريق مصر أسوان السريع، كما أصيب في الحادث اثنان من أعضاء فرقته الموسيقية.

تاريخ العجوز الفني مشرف، فقد قام بإحياء العديد من الحفلات الغنائية في باريس ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فى العديد من المهرجانات الشعبية فى مصر والخارج، وحصل على العديد من الأنوطة والنياشين والجوائز، ومحمد العجوز البالغ من العمر “55 عاما” حصل على دبلوم زراعة ثم بدأ حياته بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية المشرفة فى المناسبات العامة والموالد والأفراح، ثم حدث تحور في تاريخه الغنائي وتتلمذ على يد الفنان الشعبي البرين.

قام الفنان العجوز بالغناء لأم كلثوم، وخاصة أغنية سيرة الحب واعتاد أن يمزج أغانيه بمقاطع من أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، كما قام بغناء عدد من الألبومات يقال إنه غناها من وحى الإلهام للفنانة لليلى علوي، والألبومات هي بكرهك وأشكرك وأرفضك.

رشاد عبد العال

توفي فنان الصعيد الشعبي رشاد عبد العال أيضا، في حادث انقلاب سيارة بترعة الرغامة بكوم أمبو، عن عمر ينهاز الـ 63 عاما .

الفنان عبد العال كان في طريقه لمنزله بقرية الرغامة بعد إحياء أحد الليالي الشعبية بمدينة كوم أمبو حيث أنفجر إطار السيارة الأمامي مما أدى لاختلال عجلة القيادة بالسيارة وأدت لانقلابها داخل الترعة .

اسمهان

الفنانة أسمهان، التي رحلت في سن الـ 27 عاماً بسبب حادث سيارة أدى إلى غرقها في إحدى الترع في مصر.

اسمها الحقيقي هو آمال الأطرش، وهي الابنة الوحيدة التي كتب لها الحياة في أسرتها. والدها فهد الأطرش وهو درزي من جبل الدروز في سوريا وكان مدير ناحية في قضاء ديمرجي في تركيا، ووالدتها علياء المنذر وهي درزية لبنانية من بلدة شويت المتن، ولديها شقيقين هما: فؤاد وفريد الأطرش المطرب والموسيقار المعروف والذي كانت على وفاق تام معه وهو الذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وجعلها نجمة غناء لامعة إلى جانب شهيرات ذلك الوقت أم كلثوم، نجاة علي، ليلى مراد وغيرهن. وقد كان لها شقيق ثالث يدعى أنور وشقيقة تدعى وداد الذين توفيا صغيرين قبل مجيء الأسرة إلى مصر.

وعائلتها هي عائلة درزية كريمة يعود نسبها إلى آل الأطرش في سورية الذين كان فيهم رجال لعبوا دورًا بارزًا في الحياة السياسية في سوريا والمنطقة، أبرزهم سلطان الأطرش قائد الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي.

ذهبت إلى رأس البر صباح الجمعة 14 يوليو 1944 ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة، وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في الترعة (ترعه الساحل الموجودة حاليا في مدينة طلخا)، حيث لقت مع صديقتها حتفهما أما السائق فلم يصب بأذى وبعد الحادثة اختفى، وبعد اختفائه ظل السؤال عمن يقف وراء موتها دون جواب. لكن ظلت أصابع الاتهام موجهة نحو: المخابرات البريطانية وإلى زوجهاالأول حسن الأطرش الثالث أحمد سالم وإلى أم كلثوم وشقيقها فؤاد الأطرش

ومن غريب المصادفات أنها قبل أربع سنوات من وفاتها، أي في أوائل أيلول 1940 كانت تمر في المكان عينه فشعرت بالرعب لدى سماعها صوت آلة الضخ البخارية العاملة في الترعة، ورمت قصيدة أبي العلاء المعري (غير مجدٍ) التي لحنها لها الشيخ زكريا أحمد، وكانت تتمرن على أدائها حينذاك استعدادًا لتسجيلها في اليوم التالي للإذاعة. وقالت للصحافي محمد التابعي رئيس تحرير “مجلة آخر ساعة” والذي كان يرافقها “كلما سمعت مثل هذه الدقات تخيلت أنها دفوف جنازة”.

عمر خورشيد

الموسيقار عمر خورشيد، الذي توفي عن عمر36 عاماً؛ بسبب حادث سيارة غامض، وهو شقيق الفنانة شريهان.

اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وُلد في حي عابدين بالقاهرة يوم 9 ابريل 1945. حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقي بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم “ابنتي العزيزة” الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم “جيتار الحب”، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن هذا الفيلم بسبب أخطاء السيناريو، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تليفزيوني منها: “الخماسين”، و”الحائرة”، و”الحمامة”، و”الثأر”، و”آنسة”.

انتج فيلمي “العاشقة” و”العرافة”. لقي مصرعه في 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية «دينا» في نهاية شارع الهرم أمام مطعم «خريستو».

رامي الشمالي

نجم “ستار أكاديمي” الشاب اللبناني رامي الشمالي الذي توفي عن عمر 23 عاماً إثر حادث سير في مصر.

عصام بريدي

الفنان اللبناني عصام بريدي، الذي توفي عن عمر ناهز 35 عاما في حادث سير مروع.

ولد قي بلدة فيطرون شمال بيروت عام 1980 وهو الشقيق الاكبر للإعلامي وسام بريدي. درس التمثيل في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، عمل في مجال المسرح والسينما والتلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك درس الموسيقى والغناء الشرقي في المعهد العالي للموسيقى، وتخرج من برنامج المواهب الشهير ستديو الفن عام 2001 عن فئة الأغنية الطربية العربية. شارك فى العديد من الأعمال الفنية ولمع اسمه في برنامج “آدم وحواء” مع باتريسيا نمور عام 2006 واستمر قرابة اربعة مواسم .