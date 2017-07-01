استقبل البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان بمقر إقامته الخاص السفير حاتم سيف النصر سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان الخميس 29 يونيو الماضي للتوديع بمناسبة قرب إتمامه لمهمته.

وعبر البابا فرنسيس خلال اللقاء عن ارتياحه لقوة الدفع التي اكتسبتها العلاقات المصرية –الفاتيكانية، واستعراض ما تم على صعيد تطور العلاقات بين مصر والفاتيكان على مدار الفترة الأخيرة انطلاقا من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفاتيكان في نوفمبر 2014، وتوجت بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر أواخر أبريل الماضي، وهي الزيارة التي أكد البابا فرانسيس على اعتزازه بها بشكل خاص، والتي أتاحت مجددا الالتقاء بالرئيس السيسي وبالقيادات الدينية، وسمحت بالتلاقي مع الشعب المصري العريق.

كما استعرض الجهود الجارية لمتابعة نتائج زيارة البابا فرنسيس التاريخية وترسيخ القواسم المشتركة تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان.