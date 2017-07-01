نعت الفنانة فريدة سيف النصر كلبها، الذى توفى بعد مرض شديد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، ونشرت مجموعة من الصور له.

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: “4 أشهر وعشرة أيام مروا صعب.. بسبب عنايتى بك فى مرضك خسرت أغلى صديقة ما تحملتش عدم تحركى من جنبك وافتكرته إهمال فيها والمفروض أسيبك بتنزف وأخرجها ونتفسح نسيت إنى رفضت شغل علشان أكون جنبك زى ما كنت الوحيد تحت رجلى لما تعبت”.

وأضافت: “معلش يا صاحبى. وأنت مامتش إلا بعد ما خسرنا بعض وكأنك مش عايز تمشى إلا وأنت مطمن عليا.. تصدق طلعت صح المحبة مش قد كده كلام ومنظره وحزنى عليك أكبر من حزنى على أى شىء تانى وعلى رأى فاهيتا مايستاهلوشى.. سيمبا وحشتنى سلام يا صاحبى أنت وتسانش صاحبك”.