أدت العاصفة القوية التي ضربت موسكو وضواحيها أمس الجمعة إلى إلغاء وتأخير أكثر من 200 رحلة جوية في مختلف مطارات موسكو.

وذكرت وسائل اعلام روسية أنه تم إلغاء 13 رحلة وتأخير 104 أخرى في مطار “دوموديدوفو” ومطار “شيريميتيفو”، كما تم تأجيل 93 رحلة وإلغاء رحلة واحدة في مطار فنوكوفو.

وقد أجبرت العاصفة التي شهدتها موسكو، ونزلت خلالها كميات أمطار كبيرة، الطائرات على الوقوف في المدرجات الاحتياطية وغمرت المياه أحد مدرجات مطار شيريميتيفو.

وأشار معهد الأرصاد الجوية في موسكو اليوم السبت إلى أن كميات الأمطار التي سقطت يوم أمس وهو آخر أيام شهر يونيو تمثل 90% من معدل كميات الأمطار التي تسقط خلال الشهر، كما أسفرت العاصفة عن قتلى وجرحى .