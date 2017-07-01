معاون وزير «الشباب»: حملة «مصر 1095» تهدف للرد على المشككين2017-07-01 11:46:44
أكد الدكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب، أن أسم حملة “مصر 1095” بيعكس فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصبه وهي 3 سنوات، مشيرا إلى أنه تم اختيار عدد الأيام كدليل على أن “كل يوم في مصر بيتم فيه انجاز”.
واعلن الورداني من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح اون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن الحملة قام بها 32 شاب وفتاة بجهات مختلفة قاموا بتشكيل مجموعات عمل في مجالات الأبحاث والدراسات والمونتاج، موضحا أن الحملة تهدف لتوصيف الانجازات وبث الأمل والرد على رسائل التشكيك.
وأضاف أن الحملة تحدثت عن انجازات الدولة في كافة المجالات خلال الـ3 سنوات الماضية، مؤكدا أيضا أن شكر الرئيس السيسي لشباب الحملة يأتي في إطار التغيير الكلي لسياسات النظام تجاه الشباب.
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